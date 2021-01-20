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Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri belirlendi

Yüzölçümü bakımından dünyadaki en büyük ülkeler belirlenirken, ilk sıraya 16 milyon 376 bin 870 kilometre kare ile Rusya’nın yerleştiği saptandı. Çin, ABD, Kanada ve Brezilya ise karasal alanı en büyük diğer ülkeler oldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:46
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Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri belirlendi

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, araştırmaya konu olan ülkelerle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Basın arşivinden derlenen bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Rusya ile alakalı ülkemizde 94 bin 66 haber yansıdığı tespit edildi. Çin ile çıkan haber adedi ise 91 bin 836 olurken, kovid-19 ile ülkemizdeki haberlere konu olması oldukça arttı.
 

RUSYA İLK SIRADA

Ajans Press’in, World Bank verilerinden elde ettiği bilgilere göre karasal yüzölçümü bakımından dünyadaki en büyük ülkeler belirlendi. Böylelikle ilk sıraya 16 milyon 376 bin 870 kilometre kare ile Rusya yerleşirken, ikinci sıraya 9 milyon 388 bin 210 metre kare ile Çin, üçüncü sıraya ise 9 milyon 147 bin 420 kilometre kare ile ABD yerleşti. Listede ilk ona giren diğer ülkeler ise, Brezilya, Avustralya, Hindistan, Arjantin, Kazakistan, Cezayir ve Kongo olarak kayıtlara geçti. Türkiye ise karasal yüzölçümü bakımdan listenin 36'ncı sırasında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüzölçümü En Büyük ülkeDünya
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