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Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Nisan 2021 Çarşamba 08:36
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Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 19 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

'OLUMSUZ BİR İHBARIN OLMADIĞI ÖĞRENİLMİŞTİR'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Datça'da meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çataklı, yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ifadeleri yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziMuğlaDatçaDeprem
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