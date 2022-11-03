EGM'den KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

EGM'nin KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusu dilekÃ§esi, Parlamenter SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosu'na ulaÅŸtÄ±. DilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, kolluk kuvvetleri hakkÄ±ndaki iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±, asÄ±lsÄ±z ve dayanaksÄ±z beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiÄŸi ifade edildi. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'hakaret', 'iftira', 'halkÄ± yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiyi alenen yayma'Â ve 'TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama'Â suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi savunuldu ve hakkÄ±nda bu suÃ§lardan dava aÃ§Ä±lmasÄ± istendi.Â