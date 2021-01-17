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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da, saat 12.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 13:06
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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 12.24'te, Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.14 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 12.24'te Elazığ merkezli olarak, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDepremAFAD
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