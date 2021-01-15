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Erzincan’da kar yağışı, ulaşımı aksattı

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Vali Mehmet Makas, Erzincan-Sivas yolunda ulaşımın sağlıklı ve güvenli sağlanabilmesi için Karayolları ile trafik ekiplerince sürdürülen çalışmaları denetledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ocak 2021 Cuma 08:57
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Erzincan’da kar yağışı, ulaşımı aksattı

Erzincan'da kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane yollarında ulaşımı etkiledi. Erzincan-Sivas yolunun 40’ncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi, ağır tonajlı araçların kayması sonucu kapandı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas'a gidilen ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri de geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü, süre kontrollü olarak geçişlere izin verildi.

VALİ, ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Erzincan Valisi Makas, Erzincan-Sivas yolunda ulaşımın sağlıklı ve güvenli sağlanabilmesi için Karayolları ve trafik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları denetledi. İlk olarak kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Vali Makas, ardından Karayolları 164'üncü Şube Şefliği'ne yaptığı ziyarette, ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, kara yolu ulaşımının sağlıklı ve güvenli olması için ekipler tarafından gereken tüm tedbirlerin titizlikle alınmasını isteyen Vali Makas, Karayolları ve trafik ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Makas, sürücüleri de kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanKarKışYolUlaşımTrafik
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