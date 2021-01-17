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Esnaf, kalitesiz bulduğu Çin kestanesine karşı uyardı

İZMİRLİ esnaf, özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören ürünlerden kestaneye karşı uyardı. Yerli ürüne rakip Çin kestanesinin kalitesiz olduğunu belirten esnaf, "Bu kestaneleri ancak pişirince anlarsınız. Tadı yok gibidir. Pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur. Yerli kestanemiz 25- 30 TL arasında satılıyor. Çin kestaneleri ise 15- 18 TL'ye satılıyor. Ucuz diye Çin kestanesini satın alanlar genellikle pişman oluyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 10:05
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Esnaf, kalitesiz bulduğu Çin kestanesine karşı uyardı

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane, özellikle közde piştiğinde yaydığı enfes kokusuyla en çok tüketilen ürünlerin başında geliyor. Lif, mineral, vitamin ve antioksidan madde deposu olan kestaneler, çiğ veya közlenerek tüketilebiliyor. Özellikle kış aylarında yoğun talebe bağlı olarak kestanenin satış fiyatı artıyor. B1, B2, C vitamini ve manganez gibi mineralleri içeren, lezzeti ve besleyici özelliğiyle büyük ilgi gören kestane, tüketicilerden büyük ilgi görüyor. İzmirli esnaf, buna rağmen piyasada çokça bulunan Çin kestanesine karşı düşük kaliteli olduğu gerekçesiyle rağbet gösterilmemesi konusunda vatandaşı uyarıyor.   

'PİŞİNCE KABUĞUNDAN AYRILMAZ'

Esnaf İzzettin Oral, "Biz Ödemiş Bozdağ'dan getirilen yerli kestaneleri satıyoruz. Aynı zamanda piyasada Çin kestaneleri de satılıyor. Bunların arasındaki farkı ayırt etmek çok zor. Bu kestaneleri ancak pişirince anlarsınız. Tadı yok gibidir, pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur. İnsanlar farkı anlayamıyor. Yerli kestanemiz 25- 30 TL arasında satılıyor. Çin kestaneleri ise 15-18 TL'ye satılıyor. Ucuz diye Çin kestanesini satın alanlar genellikle pişman oluyor" dedi. Yerli kestane satışı yapan Osman Özen, "Bizim kestanelerimiz Ödemiş Bozdağ'dan geliyor. Fakat şu an piyasada yüzde 80 oranında Çin'den gelen kestaneler satılıyor. Bu kestanelerin hiç tadı yok. Kabukları soyulmuyor. Ben bunların kestane olduğundan da emin değilim. İnsanları kandırıyorlar. Çin malı ürünleri yerli malı gibi satıyorlar. Onlar piştiği zaman köpürüyor, şekeri bir tarafa çıkıyor" dedi. Kestanelerin boyuna göre fiyatlarının değiştiğini söyleyen esnaf Hasan İpek, "Biz yerli kestane satıyoruz. Çin'den gelen kestanelerin hiç tadı olmuyor. Yerli malımız varken onların satılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

'HANGİSİ YERLİ HANGİSİ ÇİN KESTANESİ AYIRT ETMEK ZOR'

Kestane satın alan vatandaşlardan Göksel Durnar, "Önceden bunun ayrımını yapmıyorduk çünkü piyasadaki kestanelerin hepsi yerli malıydı. Şimdiyse çok değişik fiyatlar görüyorum. 10 TL'ye, 20 TL'ye, 40 TL'ye kestane var. Hangisinin yerli kestane olduğunu bilemiyoruz. Ayırt etmemiz zor. Kabuğuna yapışıp, köpüren kestaneleri almamak gerekiyormuş ancak bunu pişirirken fark edebiliriz. Aynı zamanda mazot kokan kestaneleri de almamak gerekiyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kestaneçin Kestanesi
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