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Evinde baygın halde bulunan kadını polis kurtardı

Bursa'nın İznik ilçesinde dün sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan şeker hastası Zahide Alanya'yı (73) baygın şekilde televizyon başında gören polis ekipleri, camı kırarak yaşlı kadını kurtardı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:53
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Evinde baygın halde bulunan kadını polis kurtardı

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Evinde tek yaşayan şeker hastası Zahide Alanya'dan dün sabah saat 10.00'dan beri haber alamayan kızı, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin ziline bastı. Kapının açılmaması üzerine evin etrafını kontrol eden ekipler, camdan içeri baktıklarında televizyonun açık olduğunu gördü.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısıyla görüşen ekipler, alınan iznin ardından camı kırarak eve girdi. Yaşlı kadını televizyon karşısında baygın şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİznikKadınBaygınPolisAmbulans
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