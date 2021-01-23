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Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

ÇANAKKALE’de Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ocak 2021 Cumartesi 11:17
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Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 

Buna göre; Gökçeada- Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada- Geyikli hattında ise bu sabah Bozcaada’dan saat 08.00 ve Geyikli’den saat 09.00 seferleri yapılırken, Bozcaada’dan 16.00, Geyikli’den ise 18.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GökçeadaBozcaadaÇanakkaleVapurSeferIptal
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