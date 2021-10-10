Göklere aşık pilot aile

Ankara'da Kadri Özün, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu pilotların yetiştirildiği THK Uçuş Akademisi'nde 1973 yılında 2 yıllık uçuş eğitimine başlayarak pilot oldu. Özün, ardından akademide uçuş öğretmenliği yaparken, aynı zamanda kurum bünyesindeki Planör Okulu'nda 'uçuş eğitim müdürlüğü' görevini üstlendi. Kadri Özün, Planör Okulu'nda 1976'da uçuş eğitimi verdikten sonra kendisi gibi öğretmen pilot olan Zuhal Özün ile 1981'de evlendi. Göklere aşık olan çift, 1982'de dünyaya gelen oğullarına 'Gökhür', 1992'de doğan kızlarına da 'Gökçin' ismini verdi. Kurumda eğitim uçaklarının arasında büyüyen Gökhür ve Gökçin de anne ve babasının izinden gitti. Gökhür ve Gökçin, kurumda aldıkları uçuş eğitimiyle pilot oldu.

BABA EMEKLİ OLDU, ANNE VE ÇOCUKLARI ÇALIŞIYOR

Kadri Özün, THK Uçuş Akademisi'nde uçuş öğretmenliği, hava taksi pilotluğu, yangın ve ilaçlama pilotluğu yaptıktan sonra 1989'da ayrılarak özel şirketlerde kaptan pilot olarak çalıştı, 2004 yılında da emekli oldu. Zuhal Özün ise eşinden aldığı uçuş eğitiminin ardından kurumda uçuş öğretmenliğini sürdürürken, Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakındoğu Havacılık'ta da 'eğitim müdürü' olarak görev yapıyor.

Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitiren ve 11 yıldır havacılıkla uğraşan Gökçin Özün, öğrenci pilot olarak THK ve farklı kurumlarda eğitimine devam ederken, ağabeyi 21 yıllık pilot Gökhür Özün ise THK'da eğitimine devam ederken, annesiyle beraber Kıbrıs Girne üniversitesi Yakındoğu Havacılık'ta 'kalite müdürü' ve 'pilot eğitmeni' olarak da çalışıyor.

'YILLARCA BERABER UÇTUK'

Zuhal Özün, babası havacı emekli Kurmay Albay Orhan Şenyuva'nın izinden gittiğini anlatarak, "Ata'mızın kurmuş olduğu THK'da babam emekli kurmay Albay Orhan Şenyuva’nın izinden devam ettim. 16 yaşında amatör olarak paraşüte başladım. 18 yaşında paraşüt öğretmeni oldum. 20 yaşında hem planör hem uçakta uçuşa başladım. Eşimle THK'da tanıştım. Evlendikten sonra da mesleğimi çok sevdiğim için yıllarca burada devam ederek beraber uçtuk. 2 çocuğumuz da izimizden devam etti. Uçuşlarıma da aynı zamanda çocuklarımla birlikte devam etmekten dolayı gururluyum. Kızım da oğlum da bizim mesleğimizi seçti. İkisi de uçuyor ve eğitimlerine devam ediyorlar" dedi.

'AİLECEK UÇUYORUZ'

Kadri Özün ise ailece pilot olmanın verdiği gururla yaşadığını söyleyerek, "THK'da 1973 yılında uçuşa başladım. 2004 yılına kadar yaklaşık 11 bin saat uçuşla emekli oldum. Eşimle THK'da beraber çalışıyorduk. Orada uçuş eğitimine başladığı zaman öğretmenlik yaptım. Hocasıydım, kocası oldum. Ailecek uçuyoruz. Gururluyum, mutluyum" ifadelerini kullandı.

'HAVACI AİLEDEN OLMAK MÜKEMMEL'

Gökçin Özün ise Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen'i ve annesini örnek aldığını söyleyerek, "Havacı bir aileden geliyorum. 3'üncü nesil pilotum. Eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum. Kimya mezunuyum ama kimyagerlik yapmadım, çünkü mesleğimi sevmiyordum. Ne zaman havaalanına gelsem, uçaklara bindiğimde buraya ait olduğumu anladım. Ofis manzaranız tamamen bulutlar ve mavi gökyüzü. Havacı bir aileden olmak, uçmak mükemmel bir şey. 'Gerçekten pilot musun yoksa hostes misin?' diye çok sorular geliyor ama pilotum. Umarım ben de ileride annem ve Sabiha Gökçen gibi başka Türk kadınlarına rol model olabilirim" dedi.

Gökhür Özün ise uçuşa ilk annesinin karnında başladığına dikkat çekerek, "2000 yılında pilot lisansımı aldım. Ondan sonra devam ettim. Şu anda annemle beraber Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakın Doğu Havacılık'ta kalite müdürü ve pilot olarak çalışıyorum. Aile olarak havacılığın her dalında olduk" diye konuştu.