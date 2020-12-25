Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Malkara- Çanakkale karayolu üzerindeki Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Malkara yönüne giden Hikmet Akdemir yönetimindeki 59 ABE 843 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve hafriyat sahasına dönüş yapan Serkan Yerli (39) yönetimindeki 05 ABK 662 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, kaza kırım ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Hikmet Akdemir, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Serkan Yerli ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşıma bir süre kapanan Tekirdağ- Çanakkale karayolu, araçların çekilmesinin ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

'OTOMOBİL BANA ARKADAN VURDU'

Kamyon sürücüsü Serkan Yerli, "Ben malzeme boşalttığımız alana dönecektim. Biz bu alana malzeme boşaltıyoruz. Döndüğüm sırada ben buranın kontrolünü sağladım. Tam döndüm, otomobil bana arkadan vurdu. Ben sağa baktığımda hiç araba yoktu. Otomobil karşı şeritten geliyordu" dedi.