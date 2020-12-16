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Hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren refakatçi öğretmene oda

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedavisi gören babasına refakatçi olduğu için öğrencilerine hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren matematik öğretmeni Mehmet Aydın (35) için hastane yönetimi oda tahsis etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:01
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Hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren refakatçi öğretmene oda

Derslerinin olduğu gün ve saatlerde kendisine tahsis edilen odaya gelerek öğrencilerine uzaktan eğitim veren Aydın, bu sayede dikkatinin dağılmadığını belirterek, "Hem benim için hem de öğrenciler için güzel oldu. Ben de en azından sadece derse odaklanmış oluyorum" dedi. 

Yenişehir ilçesindeki Cumhuriyet Fen Lisesi'nde matematik öğretmeni olan Mehmet Aydın'ın babası Mehmet Ali Aydın (60), bir süre önce koronavirüse yakalandı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bunun üzerine Mehmet Aydın, hastanenin bahçesinde babasının ihtiyaçlarını gidermek için beklemeye başladı. Hastane bahçesinden ihtiyaçlar dışında ayrılmayan Aydın, bu süreçte öğrencilerini de ihmal etmeyerek yanında getirdiği tabletiyle banklarda soğuk havaya rağmen öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Bu durumun öğrenilmesi üzerine hastane yönetimi devreye girerek, Aydın'a oda tahsis etti. 

'ODA SAYESİNDE ARTIK DİKKATİM DAĞILMIYOR'

Mehmet Aydın, derslerinin olduğu gün ve saatlerde kendisine tahsis edilen odaya gelerek öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Haftanın 3 günü öğrencilerine hastanede ders verdiğini belirten Aydın, kendisine tahsis edilen oda sayesinde artık dikkati dağılmadan öğrencilerine ders verebildiğini söyledi. Aydın, derslerinin genelde sabah olduğunu ve babasının kahvaltısını bıraktıktan sonra eve yetişemeyeceği için hastane bahçesinde dersleri işlemeye başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hastane yönetimi davet etti. Çok nazik ve güzel bir şekilde beni ağırladılar. Başhekim Yardımcısı bana, 'Dersin olduğunda benim odamda derslerini anlatmanı istiyorum, sağlık camiası neyse eğitim camiası da odur' diyerek, teklifte bulundu. Ben kabul etmedim. Bunun üzerine eğitim bölümünde bir oda verebileceklerini söylediler. Ben de teşekkür ederek memnuniyetle kabul ettim ve bugün de burada dersimize başlamış oldum. Hem benim için hem de öğrenciler için güzel oldu. Ben de en azından sadece derse odaklanmış oluyorum. Dışarıda ders anlattığım zaman da çevreden birileri gelebiliyordu. Gelenler, önümdeki tableti kaldırarak, 'Bu ne' diyorlardı. Burası olunca en azından kimse gelmiyor, dikkatim dağılmıyor, karışan olmuyor."

'KUTSAL BİR MESLEK YÜRÜTÜYOR, ODA HAZIRLAYIP TAHSİS ETTİK'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma da olayı duyar duymaz öğretmene hemen bir oda tahsis ettiklerini aktararak, "Mehmet hocayı haberlerde gördükten sonra kendisini çağırdım. Bu soğuk havada bu kutsal mesleği yürüteceğine, hastanede güzel bir ortam hazırlayıp ona bir yer tahsis etmeyi düşündük. Kendisine eğitim birimimizde bir oda tahsis ettik ve orada haftanın 3 günü ders vermesini sağladık. Babası bizde yatıyor, genel durumu çok kötü değil. Annesi yanında refakatçi fakat Mehmet hoca annesi yaşlı olduğu için ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geliyor. Bu yüzden öğrencilerine ders verme durumu var ve yapması gerekiyor. Dışarıda kış olduğu için şartlar çok uygun değildi. Biz olayı öğrenir öğrenmez aynı gün içinde kendisini çağırıp oda tahsis ettik" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HastaneBahçeEğitimöğretmenDiyarbakırMehmet Aydın
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