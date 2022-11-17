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Ä°Ã§iÅŸleri: ÅžÄ±rnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-14 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅžÄ±rnak'ta 107 tim ve 1071 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla, 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-14 Åžehit Jandarma TeÄŸmen Ä°smail Can Akdeniz Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 11:16
Ä°Ã§iÅŸleri: ÅžÄ±rnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-14 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak, kÄ±ÅŸ Ã¼slenme bÃ¶lgelerini tespit etmek, terÃ¶ristlerinÂ geÃ§miÅŸ yÄ±llarda kullandÄ±ÄŸÄ± maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak alanlarÄ±nÄ± imha etmek ve terÃ¶ristlerin sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerini engellenmek amacÄ±yla, ÅžÄ±rnak'Ä±n Cudi DaÄŸÄ± veÂ TuÅŸimiya Vadisi bÃ¶lgelerinde,Â 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-14 Åžehit Jandarma TeÄŸmen Ä°smail Can Akdeniz Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â ÅžÄ±rnak Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, ÅžÄ±rnak Ã‡akÄ±rsÃ¶ÄŸÃ¼t Jandarma Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± sevk ve idaresinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma Ã¶zel harekat ve gÃ¼venlik korucusu 107 operasyonel tim, 1071 personel gÃ¶revlendirildi.Â 

6 MAÄžARA VE 6 SIÄžINAK TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

OperasyonÂ kapsamÄ±nda, nokta istihbaratÄ±na dayalÄ± olarak yapÄ±lanÂ arazi arama tarama faaliyetinde 6Â maÄŸara ve 6 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. MaÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±nÄ±klarda 1 uÃ§aksavar silahÄ± veÂ sehpasÄ±,Â 1Â keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi ileÂ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, 1Â piyade tÃ¼feÄŸi, 2 makineli tÃ¼fek namlusu, 4 havan mÃ¼himmatÄ±,Â 2Â roketatar sevk fiÅŸeÄŸi,Â 7 bin mermi,Â 71Â el bombasÄ±,Â 14Â anti tank mayÄ±nÄ±, 40 el bombasÄ± tapasÄ±,Â 39Â ÅŸarjÃ¶r,Â 3 bin makineli tÃ¼fek mayonu,Â 200Â havan sevk barutu, 9Â telsiz, 6 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP),Â 3 kilogram C4 patlayÄ±cÄ±, 54 EYP malzemesi,Â 41Â elektronik devre, 170Â metre kablo,Â 5Â metre infilaklÄ± fitil,Â 6Â akÃ¼mÃ¼latÃ¶r,Â 1Â gÃ¼neÅŸ paneli,Â 2Â rÃ¼zgar Ã¶lÃ§er, 750 kilogram erzak,Â 350Â yaÅŸam malzemesi ve muhtelif miktarda saÄŸlÄ±k malzemesi ele geÃ§irildi.

Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ' operasyonlarÄ±nÄ±n halkÄ±n desteÄŸi ile inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ettirildiÄŸi vurgulandÄ±.

DHA

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