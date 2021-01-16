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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 10:22
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim kavşağında meydana geldi. Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı otomobille Onur Turhan yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mehmet Yıldız (24) olay yerinde yaşamını yitirdi, Durdu Korkmaz (64), Ayşe Eken (58), Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu ve Onur Turan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Durdu Korkmaz ve Ayşe Eken de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız’ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na, Ayşe Eken’in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu'nun ilçedeki hastanelerde tedavisi sürerken, durumu ağır olan Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumlucaKazaTrafik Kazası
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