Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1557
ALTIN
419.808
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5201
EURO
9.0399
Adana Havalimanı'nda ticari alan kiraya verilecek
Adana Havalimanı'nda ticari alan...
Meyve Suyu Üretim Tesisi Kurulumu İşi İhale Edilecek
Meyve Suyu Üretim Tesisi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

İzmir'de eşini öldüren koca: İznim olmadan dışarı çıkıyordu 

İzmir'de, eşi Hüsna T,'yi (30) tabancayla öldüren Hüseyin T.'nin (34) ifadesinde, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi. Polisteki işlemleri süren şüphelinin daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 17:39
0 Okunma
İzmir'de eşini öldüren koca: İznim olmadan dışarı çıkıyordu 

Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki evlerinde, iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna Temurtaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Temurtaş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, bir süre sonra eşi öldüren Temurtaş'ın kaçtığı kiralık otomobili park halinde buldu. Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunduğu da öğrenilen Temurtaş ise Bornova ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Temurtaş, polisteki ifadesinde, " "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi. Daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkan Temurtaş'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKadınKadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Hakkâri'de 111 adet av tüfeği ele geçirildi
MSB: Hakkâri'de 111 adet av tüfeği ele geçirildi
Bakan Koca: Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var
Bakan Koca: Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var
Adana Havalimanı'nda ticari alan kiraya verilecek
Adana Havalimanı'nda ticari alan kiraya verilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans