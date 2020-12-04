Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1331
ALTIN
463.753
DOLAR
7.8220
STERLİN
10.5436
EURO
9.5091
Ümraniye'de özel halk otobüsü iş yerine girdi
Son Dakika
Ümraniye'de özel halk otobüsü iş...
Deniz ulaşımına sis engeli
Son Dakika
Deniz ulaşımına sis engeli
Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Başkan Böcek 108 gün sonra evinde
Son Dakika
Başkan Böcek 108 gün sonra...

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 66 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Aralık 2020 Cuma 09:32
0 Okunma
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı

​İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerinin yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi. Aralarında Türkiye imamı M.Ö.'nün damadı M.B. ile, Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve Emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları, büyük bölge talebe mesulleri, büyük-küçük bölgeciler, mütevelliler, ihraç TSK ve Emniyet mensuplarının da bulunduğu şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde başlatılan operasyonla birçok ilde 66 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 euro, 90 bin TL, 9 ata altın ve dijital materyaller ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYOperasyonIzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede 
İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede 
Başkan Böcek 108 gün sonra evinde
Başkan Böcek 108 gün sonra evinde
RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans