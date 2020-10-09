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Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor

KARADENİZ ve Marmara'daki meslektaşlarının aksine denizden dolu ağlarla dönen Egeli balıkçıların avladıkları balıklar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Ege'de avlanan hamsi ise en çok Karadeniz Bölgesi'ne gönderiliyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:53
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Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor

Türkiye'nin diğer bölgelerine kıyasla bereketli bir sezon geçiren Egeli balıkçılar, başta Karadeniz olmak üzere ülkenin birçok bölgesine balık gönderiyor. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle hamsi kuzeye yöneldi. Marmara ve Karadeniz'deki balıkçılar teknelerin yönlerini Ege'ye çevirdi. İzmir'de hamsinin fiyatı 20 TL, sardalya ise tezgahlarda 15 TL'den satışa sunuldu. Hamsi ve sardalya İzmir'de en çok tercih edilen balık oldu.

Kentin en önemli balık satış noktalarından Havra Sokağı'nda balık satışı yapan İzzettin Yedikardeş, Ege'de şu an en çok sardalya ve hamsi çıktığını belirterek, Türkiye'nin her yerine hamsinin İzmir ve Ege Bölgesi'nden gittiğini ifade etti. Karadeniz'de bile hamsi olmadığını söyleyen Yedikardeş, "Ege Bölgesi'nde çıkan hamsiler iri olduğundan İstanbul, Ankara ve Karadeniz'e bu hamsiler gidiyor. Şu an İzmir'de bol olan balıklar hamsi ve sardalya. Fiyatlar uygun. Sebze daha pahalı diyebilirim. Bamyanın bir kilosu 25 TL ama bir kilo balık 15 TL. Vatandaşın balığa olan talebi yüksek. Özellikle pandemi döneminde vücudu güçlendirecek en iyi şey balık. Uzmanlar da bol bol balık yenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor" dedi.

'İZMİR'DE FİYATLAR UYGUN'

Sardalya ve hamsinin bayat olma şansı olmadığını ve günlük olarak tutularak, tüketildiğini vurgulayan Yedikardeş, "Balıkta omega da bulunduğundan faydası çok. Balığın herhangi bir zararı yok. Her gün olsa, her gün yenir. Balıkta diğer et ürünlerinde olduğu gibi bir hile durumu da yok. Hangi balığı satın alıyorsanız, o balığı yiyorsunuz. Balıklar günlük olarak tüm İzmir'e dağıtılıyor. Özellikle hamsi ve sardalyanin bayat olma şansı yok. Her gün yakalanıp her gün satılan bir balık. Şu an İzmir'de en çok satılan balıklar hamsi, sardalya ve palamut. Sardalya 15 TL, hamsi 20 TL. İzmir dışında başka yerlerde satılan hamsinin fiyatı 35 TL'ye kadar çıkıyor. İzmir'de ucuz çünkü hamsi İzmir'den çıkıyor. Tezgahlarda çipura 30 TL'den, levrek ise 35 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor" diye konuştu.

'BU DÖNEMDE BOL BOL TÜKETMEK LAZIM'

Havra Sokağı'na balık almak için geldiğini söyleyen vatandaşlardan Yusuf Taşdelen, balığı haftada en az iki kere tükettiğini belirterek, "Çipura ve palamudu çok seviyorum. Ege balıklarından genelde çipurayı tercih ediyorum. Fiyatlara bakınca gayet uygun. Bu dönemde bol bol tüketmek lazım" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Bayram ise, "Fiyatları mevsime göre normal. 24 saat balık yesem doymam ama imkanlar el vermiyor. Haftada iki kez yemeğe çalışıyorum. Sardalya çok tüketiyorum. Alabalık, ithal uskumru alıyorum. Balıklara bakarak hangisi gözüme taze geldiyse onu alıp tüketmeyi tercih ediyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizEge DeniziHamsiBalık
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