Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
455.112
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.0757
EURO
9.0727
Akıllı şehircilik altyapıları genişletme çalışmaları yaptırılacaktır
Akıllı şehircilik altyapıları genişletme...
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel...
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları...
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Araştırma Görevlisi Alınacak 

Karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eda Karakaş (10) hayatını kaybederken, aynı aileden baba ve babaanne tedavi altına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ocak 2021 Pazartesi 09:13
0 Okunma
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Kızılüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş (46), kızı Eda Karakaş ile birlikte Kızılüzüm köyünde oturan annesi Fatma Karakaş’ı (73) ziyarete gitti. Bir süre aile bireylerine ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için öğle saatlerinde eve geldi. Kapıyı zorla açan yakınları Ercan Karakaş, kızı Eda Karakaş ve annesi Fatma Karakaş’ı baygın vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Eda Karakaş’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlenirken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada talihsiz çocuğun cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaSobaGazKarbonmonoksitGediz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Sözbilir, afetlere hazırlık planını anlattı
Prof. Dr. Sözbilir, afetlere hazırlık planını anlattı
DEAŞ'lı terörist, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı
DEAŞ'lı terörist, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı
Somali'deki saldırıda ölen işçilerin acı haberi Çorum'a ulaştı
Somali'deki saldırıda ölen işçilerin acı haberi Çorum'a ulaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans