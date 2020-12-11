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Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi, kaza yapınca yakalandı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından önce polis aracına ardından da refüje çarptı. Uyuşturucuyla yakalanan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı, toplam 27 bin 200 TL ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Aralık 2020 Cuma 09:12
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Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi, kaza yapınca yakalandı

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Beşevler Caddesi'nde şüphe üzerine Muharrem D. (33) yönetimindeki 16 ABH 778 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.

Yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından Muharrem D., kamyonetle Nilüfer ilçesi Bursa-Keles Yolu Caddesi’nde manevra yaparken önce polis aracına, ardından da refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan Muharrem D. ile yanındaki İsa D., Mert O. ve Halil İbrahim E. yakalandı.

5 GÜNDE 3’ÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin, 'Uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden Muharrem D. “10 kilo değil, 2-3 gram içiciliğim var, bir anlık panik işi nerelere getirdi. Bir anlık boşluk uyuşturucu için. Cahillik yani başka bir şey değil” dedi.

Bu arada İsa D.’nin pazartesi ve çarşamba günü de sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ettiği ve maske takmadığı için para cezası aldığı ve uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alındığı tespit edildi.

27 BİN 200 LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin 200 TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKısıtlamaKoronavirüsYasakKaza
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