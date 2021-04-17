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Kontrolden çıkan yarış motosikleti bariyerlere çarptı: 2 ölü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan yarış motosikletinin demir refüje çarptığı kazada, sürücü Ömer Karaarslan (24) ile arkasındaki Yusuf Özden (17) hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2021 Cumartesi 10:19
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Kontrolden çıkan yarış motosikleti bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Marmaris- Muğla karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karaarslan yönetimindeki 48 AFC 155 plakalı yarış motosikleti, Gökova Mahallesi'nden Marmaris ilçesine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle demir bariyerlere çarptı. Sürücü Karaarslan ile arkasındaki arkadaşı Yusuf Özden, çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırladı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede Yusuf Özden'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı Ömer Karaarslan ise Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis'ine getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Karaarslan, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi. Olayı duyan iki arkadaşın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Kaza yerine gelen nöbetçi savcının yaptığı ilk incelemenin ardından, motosiklet özel çekici ile polis otoparkına çekildi. Yol ise temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Sürücü ve arkadaşının kask taktığı ve üzerlerinde motosiklet için özel donanımlı elbiseleri bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisTrafik KazasıKazaMotosiklet
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