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Konya- Antalya yolunda kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu 

KONYA'yı Antalya'ya bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçlar ise zincir veya kar lastiğiyle yola devam ediyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Mart 2021 Çarşamba 09:10
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Konya- Antalya yolunda kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu 

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Özellikle kenti Antalya'ya bağlayan karayolunun 1825 rakımla Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü  ekipleri TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin vermezken, diğer araçlarında zincir ve kar lastikli olarak yoluna devam etmesine izin veriyor. Karayolları ise yolun ulaşıma kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAntalyaKarayoluYolKarKışTrafikAraç
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