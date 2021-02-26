Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1488
ALTIN
422.031
DOLAR
7.2569
STERLİN
10.3933
EURO
8.8742
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Ticari alanlar ve 5 yıldızlı otel kiraya verilecek
Ticari alanlar ve 5...
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...

Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle çevrede oluşan durağan su birikintilerinin sivrisinek popülasyonunu artırdığını söyledi. Prof. Dr. Çetin, “Maalesef önümüzdeki yaz aylarının tamamında Türkiye'nin birçok bölgesinde sivrisinek popülasyonunda artış bekliyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Şubat 2021 Cuma 09:10
0 Okunma
Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı

Küresel ısınma ve çevresel faktörler nedeniyle kuraklık ve yağış azlığı tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi. Uzmanlar, özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi ara mevsimlerin ortadan kalkması ve kışın yağış azlığı nedeniyle dünyada birçok bölgenin önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyor.

4 mevsimin farklı zaman dilimlerinde yaşanabildiği nadir coğrafyalardan biri olan Türkiye'de ise bu yıl kış mevsimi geçen yıla göre biraz daha sıcak geçti. Karlı gün ve karın yeryüzünde kaldığı gün sayısının azalması ile yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle kuraklık uyarı veriyor. Büyük barajlarda su seviyesi düşerken yer altı sularının ise birçok bölgede çekildiği tespit edildi. Yağış azlığı nedeniyle özellikle yerleşim yerlerinde küçük su birikintileri oluştu. Bu su birikintilerinin durağanlığı ise sineklere davetiye çıkarıyor. 

HER TÜRLÜ SU BİRİKİNTİSİNDE ÜRÜYOR, YIL BOYUNCA GÖRÜLÜYORLAR

AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, vektör kontrolü üzerine yaptığı araştırmalarda çarpıcı sonuçlara ulaştı. Bu yaz sivrisineklerin popülasyonunda Türkiye genelinde artış beklediklerini aktaran Prof. Dr. Çetin, dünyada 3 bin 500, Türkiye'de ise 60 civarı sivrisinek türü olduğunu söyledi. İklim değişikliği nedeniyle sivrisineklerin yaz aylarından yıl geneline doğru bir yayılış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Çetin, “Ege ve Akdeniz bölgesi gibi birçok alanda 3-4 derecelik artış bu canlılar için çok önemli. Artık sivrisinekler yıl genelinde görülebiliyor. Bina bodrumlarında, konutlar etrafındaki her türlü su birikintisinde ürüyorlar. Gelişim süreleri kısalıyor ve bu bir dezavantaj. Küresel iklim değişikliği nedeniyle daha geç kış uykusuna yatıyorlar ve bazı türlerin kuraklıktan etkilenmeyip hayatta kalma olasılıkları artıyor. Aşırı yağış ya da yağış azlığı nedeniyle küçük su birikintileri oluştu ve sivrisinekler buraları çok sever" dedi.

SİVRİSİNEK POPÜLASYONUNDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Belediyelerin vektörle mücadele kapsamında yeteri kadar ilaçlama yaptığını, ancak tek başına mücadele etmesinin zor olduğunu da anlatan Prof. Dr. Çetin, vatandaşın evinin çevresinde su birikintisi oluşacak yerlerde kendi önlemlerini alması gerektiğini söyledi. Su sızdıran sayaçların, bodrum katların havalandırılmasının, kedi ve köpeklere verilen suların sık sık yenilenmesinin ve bu kapların mutlaka kullanılmadığında ters çevrilmesinin önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Çetin, belediye ekiplerinin ilaçlama için geldiği ikametlerde de bazı engellerle karşılaştığını anlattı. Rögar ve foseptik gibi alanlar dışında bodrum katların, sığınakların belediye ekiplerine zorluk çıkarmayacak şekilde hazırda bulundurulması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Daha soğuk bir kış yaşansaydı sivrisinek popülasyonunda ciddi azalma olacaktı. Binaların bodrum katlarında, sığ sularda sivrisinekler kışı iyi bir şekilde geçirdi. Maalesef önümüzdeki yaz aylarının tamamında Türkiye'nin birçok bölgesinde sivrisinek popülasyonunda artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çetin, son olarak Türkiye genelinde larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarına önem verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz ÜniversitesiBiyolojiProf. Dr. Hüseyin ÇetinKuraklıkSivrisinek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci el otomobilde umut mart ayında
İkinci el otomobilde umut mart ayında
Yedieminde parkında yer kalmadı
Yedieminde parkında yer kalmadı
Sarı peruk sipariş etti, palyaço peruğu geldi
Sarı peruk sipariş etti, palyaço peruğu geldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans