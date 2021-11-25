Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,812.30
ALTIN
698.55
DOLAR
12.19
STERLİN
16.31
EURO
13.70
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
15 Zabıta Memuru Alınacak
15 Zabıta Memuru Alınacak
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 

Lastikçilerde kış lastiği mesaisi

KOCAELİ'de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik firması servis sorumlusu İrfan Acar, "1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunlu ama biz sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayın diyoruz kullanıcılara. Kış koşullarında maksimum performansla araçlarını kullanabilmeleri için lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Kasım 2021 Perşembe 10:03
0 Okunma
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık tarihinde başlayacak olması nedeniyle oto lastik dükkanlarında yoğunluk oluşmaya başladı. İzmit’te ticari araç sahipleri servislere gelerek araçlarına kış lastiklerini taktırırken, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. 

Bir oto lastik firmasında servis sorumlusu olan İrfan Acar, kış lastiğinin hayat kurtardığını belirterek, "1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunlu ama biz sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayın diyoruz kullanıcılara. Kış lastiği hayat kurtarır diyoruz, doğru lastiği takmak her zaman için emniyeti artırır. Dolayısıyla kullanıcıların da 1 Aralık itibarıyla lastiklerini kontrol etmeleri, eskiyen lastiklerini değiştirmeleri, kış koşullarında maksimum performansla araçlarını kullanabilmeleri için lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz. Lastik demek aynı zamanda sigorta demek. Bir aracın maksimum yol tutuşunu sağlayan şey lastiktir. Dolayısıyla lastiğe maksimum derecede özen gösterirsek kesinlikle aracımızla ilgili kış koşullarında bir sorun yaşamayız" diye konuştu.

‘7 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE MEVSİM LASTİĞİ İŞE YARAMAZ’

Araçların lastiklerinin her 10 bin ile 15 bin kilometre arasında kontrol ettirilmesi gerektiğini ifade eden İrfan Acar, "Üretici şunu söyler. Mevsimlik bir lastikle, kış lastiği arasındaki en büyük fark hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiğinde kış lastiği özelliğini gösterir, yaz lastiği ise özelliğini yitirir. Üretici de bunu doğrular. Dolayısıyla 7 derecenin altına düştüğü hava sıcaklıklarında yaz lastikleri ya da aracın mevsim lastikleri hiçbir işe yaramamaktadır. Kış lastiği kullanmak hem aracın fren mesafesini kısaltır hem de yol tutuşunu maksimum seviyede tutar. Bizim kulaktan dolma bilgilerle lastik seçimi yapmamız yanlış. Bizim burada önem göstermemiz gereken şey, uzmana danışıp aracımızın lastiklerini her 10 bin ya da 15 bin kilometrede mutlaka kontrol ettirmemiz lazım" dedi.

‘DOĞRU KULLANIMDA 5 KIŞ GEÇİREBİLİRSİNİZ’

Aynı kış lastiğiyle doğru bir kullanımla 5 kış geçirilebileceğini söyleyen İrfan Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bir lastik ortalama 50 bin kilometreyle sınırlıdır. Bu da bakımı doğru yapıldığında 50 bin kilometredir. Bir lastiğin bakımı doğru yapılmazsa her 15 bin kilometrede bir kontrolleri yapılmazsa o lastik çok kısa bir süre sonra tükenecektir. Neredeyse yarı ömrünü tamamlamadan çöp olacaktır. Lastik takıldıktan sonra 5 yıl içerisinde dengeli bir şekilde güzel yerde muhafaza edilerek kullanılabilir. 5 kış geçirebilirsiniz doğru bir kullanımla.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliAraçArabaLastikKış Lastiği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Avrupa'da yaşanan ve ülkemizde olası bir ‘tır şoförü’ krizine karşı hazırlıklıyız"
“Avrupa'da yaşanan ve ülkemizde olası bir ‘tır şoförü’ krizine karşı hazırlıklıyız"
Cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek
Cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek
Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık dışı' uygulama
Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık dışı' uygulama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans