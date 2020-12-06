Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1331
ALTIN
461.382
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4871
EURO
9.4809
Bagajda denetimden kaçış
Son Dakika
Bagajda denetimden kaçış
D-100'de TOMA devrildi
Son Dakika
D-100'de TOMA devrildi
112 Acil Sağlık ekibine saldırı
Son Dakika
112 Acil Sağlık ekibine saldırı
Tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye ceza
Son Dakika
Tarihi geçmiş gıda satan 6...

Limon üreticisinden 'market' tepkisi: 1 liraya veriyoruz, 5 liraya satıyorlar

ADANA'da, hasat zamanı olan limonun kilosu, halde 1 liraya, markette ise yaklaşık 5 liraya satılıyor. Ürün bolluğundan fiyatlarda düşüş olduğunu kaydeden Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, "Marketlerde fiyat farkı olunca insanlar satın almıyor ve ürünler elde kalıyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 10:02
0 Okunma
Limon üreticisinden 'market' tepkisi: 1 liraya veriyoruz, 5 liraya satıyorlar

Koronavirüs salgınının ülkede görülmesinden sonra birçok sektörde olduğu meyve ve sebze ihracatında da düşüş yaşandı. Özellikle ihracatın sınırlanmasıyla iç piyasada ürün bolluğu yaşanırken, fiyatlarda da düşüşler oldu. Çukurova bölgesinin gözde ürünlerinden, kış aylarının çokça tercih edilen narenciyesi limon, hasat zamanı olan bu dönemde Adana Hali’nde kilogramı 50 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor. Geçen aylarda limonun kilogramının 3-4 liradan satıldığını kaydeden Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, bu ay ise fiyatlarda keskin düşüş yaşandığını söyledi.

'MARKETLER FİYATLARI DÜŞÜRMELİ'

Limonun hal fiyatına karşılık marketlerde kilogramı 4-5 liraya satıldığını söyleyen Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Doğan, iç piyasada yaşanan ürün bolluğunun fiyatları düşürmesinin tüketici açısından olumlu olduğunu fakat marketlerdeki fahiş fiyatların bunun önüne geçtiğini aktardı. Bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ve fiyatların normal seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydeden Doğan, "Limonumuz birinci sınıf kalite limon. Üretici, ürün bolluğundan dolayı bu limonu 50 kuruş ile 1 TL arasında vermek durumunda kalıyor. Buna karşılık marketlerde 5 TL'ye satılıyor. Durum böyle olunca vatandaş satın alamıyor ve ürün elde kalıyor. Buradan 1 TL'ye çıkarken marketlerde 2-3 TL'ye satılmış olsa vatandaş bolca limon alır ve ürün elde kalmaz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LimonMarketBakkalSatışüreticiTarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü
Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans