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Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü

​​​​​​​Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Jandarma, toplu intihar etme olasılığı da olmak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Şubat 2021 Pazartesi 09:17
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Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi. Alaşehir ilçesinde oturan Neşet Dalgın (24), Ümit Zangal (20) ve akrabası olan Serkan Zangal (23), iddiaya göre cuma günü Kestelli Mahallesi'ndeki arkadaşları Muharrem Zengin'e (22) misafir olarak olarak geldi.

Lise yıllarından arkadaş oldukları öğrenilen ve birlikte zaman geçiren 4 genç, iddiaya göre bu akşam saatlerinde otomobille Ataşehir mevkisine geldi. Gençlerin bulunduğu bölgeden art arda silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 


İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, otomobil içerisinde 4 genci başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde gençlerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından pompalı tüfekle vuruldukları saptanan 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. 

Jandarma, gençlerin toplu intihar etmi ihtimalini de gözönünde bulundurarak, olayla ilgili genç çaplı soruşturma başlattı. 

BİR GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ 

Bu arada otomobilde arkadaşları ile birlikte ölü bulunan Neşet Dalgın'ın yarın (pazartesi) doğum günü olduğu ortaya çıktı. Gencin doğum gününden bir gün önce yaşamanı yitirmesi yakınlarını yasa boğdu.  (MANİSA)

CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİ

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yanında yan yana yatar vaziyette ölü bulunan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna getirildi. Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada av tüfeğiyle vrulan Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın ile vucudunda herhangi  bir kesici veya delici silahla yara izi bulunmayan Ümit Zangal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.  (İZMİR)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaAhmetliCinayet
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