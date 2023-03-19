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Mardin, Batman, Bingöl ve Siirt'te nevruz etkinliği düzenlendi

Mardin, Batman, Bingöl ve Siirt'te HDP öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı.

19 Mart 2023 Pazar 18:55
Mardin, Batman, Bingöl ve Siirt'te nevruz etkinliği düzenlendi

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otogarın bulunduğu meydanda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebrü Günay ile bazı partililer konuşma yaptı.
Alanda zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
Etkinlik sonunda polise taş atan gruba müdahale edildi.
Atılan taşlardan bazı araçların camları kırılırken, gözaltına alınanlar oldu.
- Batman
Batman'da Nevruz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Mehmet Rüştü Tiryaki konuşma yaptı.
Alanda zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
Etkinlik sonunda bir grup çöp kovaları ile yolları kapattı, lastik yaktı, terör örgütü PKK lehine slogan attı.
Uyarıya rağmen dağılmayıp polise taş atan gruba müdahale edildi. 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
- Bingöl
Bingöl'de Hastane Caddesi'ndeki alanda düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.
Müzik yayını yapılmayan etkinlik, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.
- Siirt
Siirt'te nevruz alanında düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.
Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde halay çekti.
Etkinliğe, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca da katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinBatmanBingölSiirtNevruz
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