Mardin’de PKK iş birlikçilerine şafak operasyonu: 22 gözaltı

Operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dökümanlarda tespit edilen ve terör örgütüne finansman sağlayarak, yardım ve yataklık yapan 25 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen Yıldırım-8 operasyonları kapsamında Ömeryan ve Kerboran kırsalında tespit edilen 13 sığınak ve 8 depo imha edildi. Operasyonlarda 2 kilo plastik patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, el telsizi, mühimmat, muhtelif gıda, yaşam malzemesi, hamilelik testleri, doğum kontrol hapları ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İŞ BİRLİKÇİLERE OPERASYON

Operasyonlarda ele geçirilen dokümanlarda ve örgüt mensuplarının hazırladıkları özeleştirilerde yapılan incelemelerde, teröristlerle iş birliği içinde olduğu, finansman sağladığı, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 şüphelinin adreslerine şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ile cep telefonları ve sim kartlara da el konulduğu öğrenildi.