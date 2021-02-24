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MERSİN'DE KAN DONDURAN OLAY!

Mersin'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Remzi Kuzal'ın (76), H.B. tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülüp, su kuyusuna atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, Kuzal'ın cesedini iki gün evde sakladığını itiraf etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Şubat 2021 Çarşamba 09:12
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MERSİN'DE KAN DONDURAN OLAY!

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan Remzi Kuzal'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kuzal'ın bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Kuzal’ın cesedine ulaşıldı. Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

CESEDİ 2 GÜN EVDE SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan H.B.’nin emniyetteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cesedi, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili H.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinCinayetRemzi Kuzal
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