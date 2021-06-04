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Midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde hareket halindeki midibüs, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Her iki aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Haziran 2021 Cuma 09:44
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Midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haytabey Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 20 BS 567 plakalı midibüs, plakası öğrenilemeyen yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç yaklaşık 30 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada midibüste sıkışan 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüste yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU 

Denizli'de çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan midibüste ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin midibüs sürücüsü İbrahim Doğru (65) ile eşi Ferize Doğru (63) ve Hasan Güney (55) olduğu öğrenildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan Emre Mutluluk, Emre Aydın, Necmettin İlhan, Yasin Coşkun, Uğur Yıldız ve İzzet Türtürk'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleKazaTrafik KazasıMidibüsOtomobil
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