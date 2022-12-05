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MİT, PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından, 'Mizgin Kobani' kod adlı Silam Mislih, etkisiz hale getirildi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:59
MİT, PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin son bulması amacıyla PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kadroların etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından, 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Mislih'in, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirtildi. Eylemleri azmettirdiği tespit edilen Mislih, MİT tarafından hedef listesine alındı. Silam Mislih, Ayn İsa'daki kaynaklar vasıtasıyla takibe alındı, hiçbir sivil unsurun bulunmadığı uygun yer tespit edildikten sonra MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTPKKYPGTerörörgütTeröristOperasyonMizgin KobaniSilam MislihSuriye
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