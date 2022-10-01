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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:20
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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