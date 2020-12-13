MSB: Son 1 ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

MSB Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, son bir ayda düzenlenen operasyonlara ve çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktop, "Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edilmiş, 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahıs yakalanmış, 34 bin 264 şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 24'ü FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubu yakalanmıştır" dedi.

'202 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Suriye harekât alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin de kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yarbay Aktop, "Bu kapsamda son bir ay içerisinde 29'u DEAŞ olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinden temizlenen söz konusu harekât alanlarında halen mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin İdlib'te, garantör ülke olarak, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak amacıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ifade eden Aktop, "Bu çerçevede gerginlik büyük ölçüde azalmış, yaklaşık 450 bin İdlib'li vatandaş evlerine dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir. Ayrıca, birliklerimizin emniyet ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alınmaktadır" dedi.

'AZERBEYCAN VE RUSYA İLE GEREKLİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR'

Aktop, Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili ise şunları söyledi:

"Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve Rusya Federasyonu ile koordineli olarak sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) Birliğimiz tarafından, mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timlerimiz tarafından, eğitimler verilmektedir. Azerbaycan'ın, 44 gün devam eden 'Tek Vatan Harekâtı'yla öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmasını bu vesileyle bir kez daha kutluyoruz. Türkiye olarak, 'iki devlet tek millet' anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

'LİBYALI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yarbay Aktop, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleriyle ilgili de, şöyle dedi:

"Libya'da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Millî Mutabakat Hükümeti'nin davetine istinaden, askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

'TÜRKİYE, HUKUK VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNDEN YANA'

Ardında Doğu Akdeniz meselesine değinen Aktop, Türkiye'nin uluslararası hukuktan yana olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif açıklamalarıyla gerilimi tırmandırıcı uzlaşmaz tutumunu sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir."

'A400M RETROFİT FAALİYETLERİNİN KAYSERİ'DE YAPILMASI PLANLANIYOR'

Yarbay Aktop, Kayseri'de A400M uçakları için yapılması planlanan retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) faaliyetleriyle ilgili de, "A400M projesi kapsamında, A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün Kayseri'de yapılması planlanmaktadır. Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir. İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır" dedi.

Ardından Meltem-3 Projesi'ne değinen Aktop, "İlk P-72 Deniz Karakol Uçağımız, 11 Aralık 2020 tarihinde teslim alınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Proje kapsamında geriye kalan 5 adet uçak 2021 yılı içerisinde teslim alınacaktır. Bu proje kapsamındaki uçaklarımız daha fazla havada kalabilmektedir ve daha gelişmiş tespit, sevk idare ve silah sistemlerine sahip bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ'

Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda koronavirüse karşı alınan tedbirlere değinen Aktop, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir. Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, salgınla mücadele kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı kurumların imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 155 milyon cerrahi maske, 155 bin N-95 tip maske, 620 bin tulum, 500 ton dezenfektan üretilmiş, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlar ile diğer Bakanlık ve kurum, kuruluşlara ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dağıtımı yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir."