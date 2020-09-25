Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1120
ALTIN
458.664
DOLAR
7.6108
STERLİN
9.7221
EURO
8.8768
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Son Dakika
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Galatasaray bir üst tura yükseldi
Son Dakika
Galatasaray bir üst tura yükseldi
Diabate, Trabzon'a geldi
Son Dakika
Diabate, Trabzon'a geldi
Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl...

Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, özel hastanede yoğun bakımda gördüğü tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Eylül 2020 Cuma 09:10
0 Okunma
Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül’de entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Başkan Böcek’in tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik seyri devam etmektedir. Klinik durumu stabil devam etmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaBelediyeBaşkanMuhittin BöcekCovid19TedaviAkdeniz Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar
Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar
Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış
Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış
Bitlis'te 300 ton fıstık hasadı bekleniyor
Bitlis'te 300 ton fıstık hasadı bekleniyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans