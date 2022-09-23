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Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor

Bozkırın tezenesi olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10’uncu yılında memleketi Kırşehir'de çeşitli etkinliklerle anılıyor.

23 Eylül 2022 Cuma 21:50
Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl anma etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen panel ile devam eden programa, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Almanya Remscheid Belediye Başkan Yardımcısı Beatrice Schlieper, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, çok sayıda uluslararası katılımcı ile birlikte Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleşen panelde konuşan Neşet Ertaş'ın yakın dostlarından Bayram Bilge Tokel, “Neşet Ertaş denince akla saz, söz ve türkü gelir. Fakat Neşet Ertaş bundan ibaret değil. Ülkemizde çok güzel saz çalanlar geldi geçti. Yarın da olacak. Neşet Ertaş, bütün bu çok güzel saz çalıp türkü söyleyen insanlardan çok önemli bir farkı var” dedi.

'NEŞET ERTAŞ, BELGESELİNİN ÇEKİLMESİNE KARŞI ÇIKTI'

Neşet Ertaş belgeselinin çekilmesine karşı çıktığını söyleyen Bayram Bilge Tokel, “Yıllar önce Bozkırın tezenesi belgeselini yapmak için Almanya'daki evine gittiğimizde 5-6 gün belgeselin çekilmesine razı olmadığını hissettirdi sonra da açıkça söyledi. O zaman rahmetli 62 yaşındaydı. 'Belgeselimin çekilmesini istemiyorum' dedi. 6 kişilik ekiple gitmişiz. Ekipteki arkadaşlar 'bu iş olmayacak herhalde' demeye başladılar. En sonunda razı oldu. Rahmetli razı oluşunu daha sonra şöyle izah etti: 'Bayram Bilge Tokel bende olan inadı kör kuyunun dibinden aldı çıkardı' dedi. İyi ki o inadı göstermişiz. Çünkü, 2000'den sonra Türkiye'de bir Neşet Ertaş rüzgarı esti. Çok kuvvetli bir rüzgarla tekrar Türkiye'nin gündemine geldi" diye konuştu.

Panelin ardından Cacabey Meydanı’ndaki anma etkinliklerinde Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu’nun gösterisi ve Almanya-Hollanda-Gürcistan’dan gelen toplulukların halk oyunları gösterimi gerçekleşti.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Etkinlikleri 25 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Neşat ErtaşKırşehirAnmaSanatSanatçıHalk OzanıOzan
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