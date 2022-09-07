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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

07 Eylül 2022 Çarşamba 14:19
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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