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Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu'

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 233 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı.

30 Eylül 2022 Cuma 09:42
Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme' suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek '6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah 20 ilde eş zamanlı 'Müsilaj-2 Operasyonu' düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Müsilaj2 OperasyonuSuçörgütSuç örgütü
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