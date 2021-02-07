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Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını

BURSA'nın Osmangazi Ormanı'nda bulunan iki katlı bir barakada yangın çıktı. Yangının yerleşim yerine çok yakın bir bölgede çıkması paniğe neden olurken itfaiye ekipleri alevleri oranlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucu baraka kullanılmaz hale geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2021 Pazar 08:19
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Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını

Yangın, bugün saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi Ormanı'nda bulunan iki katlı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının yerleşim bölgesine çok yakın bir bölgede çıkması yakındaki mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı olmazken alevlere teslim olan baraka kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmangaziOrmanYangınBaraka
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