PKK'lı Erhan Arman, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

2012 yılında PKK'ya katılırken yakalandıktan sonra serbest bırakılan 'Berxwedan Muş' kod adlı Erhan Arman, 2013 yılında Muş kırsalından örgüte katılım sağladı. PKK'ya katıldıktan sonra yurt içinde silahlı faaliyet yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, ardından Suriye'ye geçerek Ayn El Arap'ta örgüte eleman temini çalışmaları yürüttü. Türkiye'ye yasa dışı yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini organize eden Arman, 2019 yılında ise Ayn El Arap Eyalet Yürütme Kurulu'na sözde yönetici olarak getirildi. Bu kapsamda tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen Arman, o tarihten bu yana Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladı. Özellikle Türkiye'ye terörist ve patlayıcı aktarması nedeniyle MİT tarafından etkisiz hale getirilecek örgüt mensupları listesine dahil edilen Arman, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, örgütün Ayn El Arap'ta yönetim zaafiyeti yaşadığını, ayrıca genç örgüt kadrolarınca çok sevilen Arman'ın ölümünün, Ayn El Arap'ta alt düzeydeki PKK mensuplarında çözülme sağlayacağını belirtti.