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PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon

ULUSLARARASI kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli hakkında İstanbul ve 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şirinevler'de bulunan Göç İzleme Derneği'nde de (GÖÇİZDER) sabah saatlerinde arama yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Haziran 2022 Cuma 09:34
PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği, Birleşmiş Millletler vb. kuruluşlardan sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonları örgüt propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak, seminer düzenlemek şeklinde örgütsel etkinliklerde kullandıkları öne sürüldü. Soruşturmada muvazaalı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakları örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcadıkları ve özellikle 2015 yılında yaşanan Hendek olayları esnasında göç etmek zorunda kalan yakını örgüt kırsal alanında faaliyet yürüten veya Hendek olaylarında öldürülenlerin ailelerine sistematik ve aynı oranda para aktarıldığının MASAK raporundan anlaşıldı. 

Göç İzleme Derneği'nin Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler'den aldıkları fonları, PKK/KCK lehine propaganda yapmak için kullandıklarını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, dernek üyelerinin 338 bin dolar fon elde ettiğini, bu parayı örgüt ile bağlantılı kişilere dağıtarak, örgüt propagandası yaptıkları ve bu kişilerin örgüte bağımlılığının artmasını sağladıkları belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan TEM ekipleri, bu sabah İstanbul'da 25, Ankara, Malatya, Muğla ve Kocaeli'de de toplam 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda derneğin Şirinevler'deki binasında da arama yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 03.06.2022 10:51
Anahtar Kelimeler:
PkkTerörörgütOperasyon
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