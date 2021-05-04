Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Kent merkezinden ilçedeki bir fabrikaya işçi taşıyan İbrahim S. yönetimindeki 16 S 2837 servis midibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yan yola devrildi. Kazada, 2'ü ağır, 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI



Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi ise sürüyor. Öte yandan İlknur Kaya'nın, evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Kazayla ilgili soruşturma kapsamında, midibüs sürücüsü İbrahim S., dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla gözaltına alındı.