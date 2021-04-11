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SHGM'den Rusya uçak seferleriyle ilgili açıklama

Rusya'dan, Türkiye'ye uçuş seferlerinin durdurulduğu iddiaları ile ilgili bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) haberlerin asılsız olduğu ve seferlerin devam ettiğini bildirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2021 Pazar 09:43
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SHGM'den Rusya uçak seferleriyle ilgili açıklama

Konuyla ilgili olarak SHGM'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Son zamanlarda Rusya basın yayın organlarında ve Sosyal medya kanallarında Rusya ile ülkemiz arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu, ülkemize girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi istenileceği ve bu minvalde haberlere ve yayınlara yer verildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda konuyla ilgili Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararlarının olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda Rusya Devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp, daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir. Tüm ülkelere ait uçuşlar ile ilgili mevcut uygulamalar SHGM web sayfamıza sunulmuştur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeUçakSeferSivil Havacılık
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