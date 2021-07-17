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Sürücülere son 80-100 kilometre için hız uyarısı

İleri Sürücülük Teknikleri Eğitmeni Mete Bayrakçı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Her şeyden önce yola çıkacak kişilerin uykusuz olmaması gerektiğini söyleyen Mete Bayrakçı, "Yola çıkmadan önce plan yapıp nerelerde duracağımıza karar vermek lazım. 2 saatte bir en az 15 dakika, 4 saatte bir de en az 30 dakika mola vermek lazım. Yolcuğun son 80-100 kilometresinde 'gideceğim yere bir an önce gideyim' diyerek hız faktörü artıyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:25
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Sürücülere son 80-100 kilometre için hız uyarısı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasının ardından, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Bununla birlikte binlerce kişi, tatillerini geçirmek için farklı şehirlere doğru yola çıkmaya başladı.

İleri Sürücülük Teknikleri Eğitmeni Mete Bayrakçı, yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Her şeyden önce yola çıkacak kişilerin uykusuz olmaması gerektiğini söyleyen Mete Bayrakçı, “1,5 yıldır süren salgın döneminin ardından yasakların kalktığı ilk bayram. Şehirlerarası yollarda beklenenin üzerinde yoğunluk olacaktır. Her şeyden önce uykusuz, yorgun değil, tam dinlenmiş olarak yola çıkalım. Biz nasıl dinç yola çıkıyorsak aracımızın da bakımları yapılmış şekilde yola çıkması lazım. Yolun hemen bitmesini, bir an önce gideceğimiz yere varmak isteriz. Yola çıkmadan önce plan yapıp nerelerde duracağımıza karar vermek lazım. 2 saatte bir en az 15 dakika, 4 saatte bir de en az 30 dakika mola vermek lazım" dedi.

Araç lastiklerinin basıncının önemine değinen Bayrakçı, “Her aracın sürücü kapısının içerisindeki plakadaki değerlere uyarak lastiklerimizi ayarlamak lazım. Eski lastiklerle yola çıkmamak lazım, çünkü lastik bizimle yol arasındaki hayat bağımız. Yolcuğun son 80-100 kilometresinde 'gideceğim yere bir an önce gideyim' diyerek hız faktörü artıyor. Buna karşı çok dikkatli olmak lazım. Ben 80-100 kilometre kaldığı zaman mola vermeyi tercih ediyorum" diye konuştu.

Sürücülerin hızlarını çok iyi kontrol etmesi gerektiğini söyleyen Bayrakçı, “Yola çıkmadan önce aracın yağını, hava filtresinin, sileceklerinin doğru çalışıp çalışmadığı, frenlerinin ve ışık sisteminin kontrolü mutlaka yapılmalı. Sürücülerin hızlarını çok iyi kontrol etmeleri ve hız limitlerine uymaları şart. Çift yönlü yollarda sollamalara çok dikkat etmek ve aceleci davranmamak lazım. Sollamanın 5 kuralı var. Doğru yer, doğru zaman, doğru hız, doğru vites ve hepsinden önemlisi böyle bir hareket gerekiyor mu buna doğru karar vermek lazım. Sürücülerin takip mesafesini korumaları gerekir. Takip mesafesi zamanla ölçülür. 2 saniyedir bu zaman" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mete BayrakçıKurban BayramıSürücüşoför
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