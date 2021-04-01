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Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı

SİVAS’ın Gemerek ilçesinde, dün akşam otomobilinin takla attığı kazada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik (28), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2021 Perşembe 10:05
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Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Sivas- Kayseri yolunda, Gemerek'e bağlı Eskiçubuk köyü yakınlarında meydana geldi. Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in kullandığı 35 DR 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ağır yaralanan Çevik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilip, tedaviye alınan Cihat Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in, İzmir Jandarma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenecek seminer ve kursa katılmak üzere Tunceli'den yola çıktığı öğrenildi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çevik'in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemi sonrası memleketine uğurlanacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasGemerekTrafik KazasıAstsubay Çavuş Cihat Çevik
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