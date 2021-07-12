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Tarım işçilerinin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:58
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Tarım işçilerinin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Alaşehir-Kula karayolu Tepeköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir'deki bir üzüm işletmesine tarım işçilerini taşıyan Bekir Karabulut yönetimindeki 45 J 7737 plakalı minibüs, Tepeköy'den Salihli yönüne giden Gülsel Akkaya (36) yönetimindeki 09 AEE 762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüsteki Emine Karabulut (48) ile otomobildeki Neriman Akkaya (73) yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Bekir Karabulut (46) ile tarım işçileri Ummuhan Karabulut (20), Hilal Pala (19), Yasemin Pala (42), diğer araç sürücüsü Gülsel Akkaya ile oğlu İ.A. (7) ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık, durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden Emine Karabulut’un minibüs şoförü Bekir Karabulut’un eşi, Neriman Akkaya'nın ise otomobil sürücüsü Gülsel Akkaya'nın kayınvalidesi olduğu bildirildi.

Minibüs şoförü Bekir Karabulut, "Kula hattından geliyordum. Otomobil aniden önüme çıktı. Frene bile basma fırsatım olmadı. Daha ne olduğunu anlayamadan çarpışma meydana geldi" dedi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Son Güncelleme: 12.07.2021 10:02
Anahtar Kelimeler:
TarımIşçiManisaAlaşehirKazaTrafik Kazası
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