TECRÜBELİ GAZETECİ LEVENT ÖZKURT GAZİANTEP GAZETECİLER CEMİYETİNE ADAY

Gazeteci Levent Özkurt Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ne (GGC) aday olduğunu açıkladı. Özkurt’un Bayazhan’da düzenlediği adaylık açıklamasına basın camiası büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda basın emekçisi ve basın kuruluşu temsilcisinin katıldığı adaylık açıklaması toplantısında GGC Başkan Adayı Levent Özkurt, “Ben değil, biz felsefesi ile hareket eden bir yönetim anlayışı için adayız, gerçekten gazetecilik yapan isimlerin Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nde yer alarak camiamızı en iyi şekilde temsil etmesi için adayız, GGC’nin kurumsal kimliğine değer katmak için adayız, şahsi meselelerin bir kenara bırakıldığı ve mesleğimizin prestijinin yükseltilmesi adına adayız” ifadelerinde bulundu.





SORUNLARI DA ÇÖZÜMÜ DE BİLİYORUZ



28 yıldan bu yana gazetecilik mesleğine emek veren, 21 yıldan bu yana çeşitli ulusal ve yerel mecralarda yöneticilik düzeyinde gazetecilik yapan, kaleme aldığı köşe yazıları ve haberlerle gündem yaratan, ulusal ve yerel mecranın tanınan gazetecilerinden Levent Özkurt, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin 11 Eylül’de yapılacak olan Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Adayı olduğunu gazetecilerle birlikte düzenlediği toplantıda açıkladı. Bayazhan’da düzenlenen bir basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Özkurt’u basın kuruluşu temsilcileri ve sahada basın emekçisi olarak çalışan gazeteci meslektaşları yalnız bırakmadı. Kamusal alanda gazetecilik mesleğinin tarafsız ve ilkeli şekilde yapılmasına yönelik düşüncelerini aktaran GGC Başkan Adayı Özkurt, “Gaziantep’te sahada görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını biliyoruz. Gazetelerimizin özellikle pandemi döneminde yaşadığı ekonomik zorlukları biliyoruz. Tüm bu zorlukların üstesinden hep birlikte el ele vererek geleceğiz” dedi.



HAK ETTİĞİMİZ PRESTİJİ YENİDEN KAZANACAĞIZ



Gazetecilik mesleğinin uluslararası boyutta prestijli bir meslek olduğunu ve bu mesleğin Gaziantep’te de en prestijli haliyle yapılması için büyük gayret göstermek adına Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ne aday olduğunu dile getiren Levent Özkurt, “Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti kurumsal anlamda camiamızı temsil eden bir kuruluş. Biz bu kuruluşta gazetecilik mesleğinin sorunların ele alınmasını ve bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nde her meslekten birilerinin olmasına karşıyız ve sadece gazetecilerin bu kuruluşta yer alıp bu kuruluşun da sadece gazetecileri temsil etmesini istiyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ulusal ve yerel anlamda birçok önemli toplantıların yapıldığı ve sorunların buna uygun şekilde çözüldüğü mecra idi. Fakat ben 28 yıllık mesleki hayatımda gazeteciliğin bu kadar prestij kaybına uğradığına şahit olmadım. Tam da bu noktadan yola çıkarak ve meslektaşlarımızın da onayını ve desteğini alarak aday olduk. Bu teveccühe layık olamaya çalışacağım ve benden talep edilenleri yerine getirmek adına aday olduğumuzu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.



BASIN CAMİASINDA ÖZLENEN TABLO



Yapılan adaylık açıklamasına Gaziantep’in gazeteciler camiasından birçok ismin bir araya gelmesi “Gazeteciler camiasında özlenen tablo” olarak değerlendirilirken Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Adayı Levent Özkurt, “Aday olmadan önce kafamızda oluşan soru işaretlerini bugün burada basın camiamızın birçok temsilcisi ve emekçisini bir arada görerek yok etmiş durumdayız. Gaziantep’te uzun zamandan beri bir araya gelme fırsatı bulamayan meslektaşlarımızı bugün bir arada görmekten dolayı çok mutluyum. Bugün sadece bir adaylık açıklamasında dahi bu tablonun oluşmasından büyük gurur duyuyorum. Bizlere teveccüh gösteren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Adaylığımızın camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



TOPLANTIDAKİ SAMİMİYET DİKKAT ÇEKTİ



Özkurt’un adaylık açıklamasından sonra gazeteci meslektaşları Özkurt’a sorular yöneltti ve gazeteci meslektaşları ile Özkurt arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.