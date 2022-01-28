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Toros Üniversitesi 8 akademik personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
28 Ocak 2022 Cuma 11:15
Toros Üniversitesi 8 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Toros Üniversitene aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması ile başvuru süreci başlar.
Son Başvuru: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.
Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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