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Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, defineciler tarafından talan edildi. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Mart 2021 Salı 09:50
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Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti

İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde tescillenerek koruma altına alınan 120 yıllık, 2 katlı tarihi ev definecilerin hedefi oldu. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Duvarlarda delikler açan defineciler, tarihi evi talan etti. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

‘KOCAMAN BİR ÇUKUR VAR, HAYRET ETTİK’

Evin daha önce de yakıldığını anlatan ev sahiplerinden Mevlüde Eroğlu, "Biz evimizi bir dönem kiraya vermiştik. Daha sonra evin olduğu mahallede kentsel dönüşüm başladı. Evin bulunduğu mahalle boşaltıldı. Bizim evimizi tarihi ev diye tescillediler. Restorasyonun maliyeti çok yüksek olduğu için kaderine terk etmek zorunda kaldık. Bir dönem yakıldığı haberini aldık. Sonra çocuklarımız eve bakmaya geldiklerinde evin içerisinin delindiğini fark etti. Kocaman bir çukur vardı, hayret ettik. Köstebek gibi kazmışlar. Defineciler evin içerisinde kazı yaptılar. Ev zaten yangın sonrası kullanılamaz haldeydi. Şimdi bir de çukur ve çukurdan çıkarılan toprak da eklenince eve artık içerisine bile girilmiyor. 3 kamyon dolusu toprak var içeride. Birçok tescilli binanın evleri bu hale gelmiş" diye konuştu.

‘EVİN TARİHİ ESERLİĞİ KALMADI’

Tarihi bir yapı olarak tescillendiği için eve çivi bile çakmanın cezası olduğunu söyleyen Mehmet Salih Eroğlu da, "Bu binayı tarihi ev diye tescillediler. Bizim eve çivi bile çakmamıza izin verilmiyor. Dışarıda bulunan duvarın yıkılmasına bile 3 bin TL ceza ödemiştik. Ev şu anda defineciler yüzünden kullanılmaz halde. Harabe olarak kaldı. Tarihi eserliği kalmadı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonTarihEvDefineOrtahisar
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