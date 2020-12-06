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Trabzon’da pandemi hastanesi önünde korkutan ambulans yoğunluğu

Trabzon'da son aylarda koronavirüs vakalarında yüzde 50 artış yaşanırken, poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp, Covid-19 hastalarına bakılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’nde, ambulansların vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk korkuttu. Ambulansların kuyruk oluşturduğu anlara ait görüntüleri, sosyal medyada paylaşan takipçiler, salgın tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 18:01
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Trabzon’da pandemi hastanesi önünde korkutan ambulans yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon’da tedbirler artırıldı. Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı. Yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtilen kentteki sağlık ekipleri, ambulanslarla koronavirüs hastalarını hastaneye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

ACİL SERVİSTE ALARM

Kentte poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp, Covid-19 hastalarına bakılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’nde de, önceki gün akşam saatlerinde ambulansların vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk korkuttu. Acil Servis’te kimi saatlerde yoğunluk oluşurken, ambulansların sıraya girdiği yoğunluk anlarına tanık olan bir vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada pek çok takipçi, toplumun salgın tedbirlerine uyulması çağrılarında bulundu.

‘O SİRENLER BİZİM İÇİN ÇALABİLİR’

Kentte ailesiyle evinde karantinada olan iş insanı Halil İbrahim Demirtaş da, tedbirlere uymayanlara tepki göstererek, paylaşımında, “Burası Kaşüstü Hastanesi, hastaları bırakmak için ambulanslar sıra bekliyor. Durumun ciddiyetini anlamanız için illa içinde mi olmanız gerekiyor. Sakın bana ‘ben kendimi kolluyorum bana bir şey olmaz demeyin’ Ben de çünkü kolluyordum ama şu anda evde karantinadayım. Lütfen herkes kurallara riayet eylesin yoksa o sirenler bizim için çalabilir” ifadelerinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonPandemiKoronavirüsCovid19DoktorAmbulans
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