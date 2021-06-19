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Türkiye genelinde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Türkiye genelinde İstanbul merkezli, 'Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2021 Cumartesi 09:22
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Türkiye genelinde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Türkiye genelinde İstanbul merkezli, 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DETAYLARI BELLİ OLDU

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonun TSK'daki yapılanmaya yönelik olduğu ve 52 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün amaçları doğrultusunda TSK içerisinde faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu olan 'sivil imamlar'a yönelik soruşturması kapsamında harekete geçildi. Şüphelilerin, personel alımı sırasında yapılan sınavlara girişte yapılan mülakatta kodlama yöntemiyle askeri okullara kayıt yaptırdığı ve hala deşifre olmadığı tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 17 ilde düzenlenen operasyonda  6'sı aktif görevde, 46'sı ihraç askeri öğrenci toplamda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 30'unun İstanbul'da gözaltına alındığı belirtilirken sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 19.06.2021 09:28
Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörOperasyon
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