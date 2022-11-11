Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.525,13
ALTIN
1.049,60
DOLAR
18,55
STERLİN
21,84
EURO
19,11
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...

Van'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura heyecanı 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Van'da yapılacak 3 bin 200 konut için kura çekimi yapıldı. 50 binin üzerinde başvurunun yapıldığı kentte, kura çekimi 3 gün sürecek.

11 Kasım 2022 Cuma 15:19
Van'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura heyecanı 

İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ kapsamında Van'da bugün kura heyecanı yaşandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan kura törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı. İlk gün Erciş, Edremit ve Gevaş ilçelerinde yapılacak olan konutlar için kura çekildi. Vatandaşlar, kura çekiminde isimlerinin çıkması için dua etti. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Van'da 50 binin üzerinde başvuru yapıldığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Van ilimizde yapılacak 3 bin 200 konutun hak sahibinin belirlenmesi için şu anda kura heyecanı devam ediyor. Toplamda 50 binin üzerinde başvuru var. Kuralar çekiliyor şu an. Gelemeyen vatandaşlarımız TOKİ tarafından yapılan canlı yayınlarla da takip edebiliyor. Kura çekimleri Van'da 3 gün sürecek" dedi.

Konut başvurusu yapan vatandaşlardan 3 çocuk annesi Ayden Zirek, kirada oturduğunu belirterek, "3 çocuğum var ve kirada oturuyorum. İnşallah ismimiz de kurada çıkar ve güzel bir şekilde sonuçlanır. Çok güzel bir proje Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Serap Özdemir (49) ise kirada oturduğunu belirterek, "8 çocuklu bir anneyim. Eşim de cezaevinde ve mağdur bir anneyim. İnşallah bize de konut çıkar. İlk kez bir konut projesinde ismimi yazdırdım inşallah çıkar, taksitler de bütçeme göre olur" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOKİİlk Evimİlk İş YerimEvIşyeriKonutVanKura
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Tarihine yakışır Sur'u yeniden inşa ettik
Bakan Kurum: Tarihine yakışır Sur'u yeniden inşa ettik
Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması
Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede fidan dikildi
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede fidan dikildi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans