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Yalova'da TIR, bariyerlere çarptı; kabinde sıkışan sürücü öldü 

YALOVA'da, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan hurda sac yüklü TIR'ın sürücüsü Mustafa Yeşildağ (53), kabinde sıkışarak, hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Haziran 2021 Cumartesi 10:44
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Yalova'da TIR, bariyerlere çarptı; kabinde sıkışan sürücü öldü 

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yalova- Bursa yolu Soğucak köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan Yalova yönüne giden Mustafa Yeşildağ (53) yönetimindeki 58 ND 646 plakalı hurda sac yüklü TIR, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sıkıştığı kabinden çıkarılan Yeşildağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Yeşildağ'ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yola saçılan hurda sac parçaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Bursa-Yalova yolunun Yalova yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. TIR ile hurdaların kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaTırKazaTrafik Kazası
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